Ach, barst ook.









Dé uiting van onmacht na een aanvaring: barst. Moeder Aarde is er sterk in. Ik ook, maar daar wil ik het nu niet over hebben. Omdat ik goeddeels voetganger ben zie ik haar barsten dagelijks. Dan ligt het voor de hand- als blogger- daar plaatjes van te laten zien. Raad es? Juist. Da’s precies wat ik wil. Camera mee en ja hoor, barst. Keer op keer op keer. Arme Aarde. Want zo’n instelling is geen goed teken. Daar weet ik immers alles van.

MO