Mijn schuld?











Soms ben ik teen en tander even zo spuugzat dat ik denk: ach, barst. En ja hoor. Dat doen ze dan ook nog. Waarna ik- uiteraard- met de brokken zit. Allemaal mijn schuld. Dus beeft de aarde hier weer es? Je weet wie je er op kunt aanspreken. Niks NAM. Mij. Rammelen je ruiten daardoor in scherven? Mijn schuld. Had ik de deur maar niet zo idioot hard achter me in het slot moeten smijten. ‘t Is goed hoor. Mijn schuld. Tuurlijk.

MO (maar die bui gaat wel weer over hoor...)