 Glaasje op...

Te diep in het glas kijken.. Da’s niet best. Dan krijg je er gratis hoofdpijn bij en een teiltje naast het bed kan ook geen kwaad. Als je tenminste niet overreden bent omdat je heldere blik een tikje troebel werd. Zo van: zie ik dat nou goed? Komt daar een kameel aan? Maar toen was het een vrachtwagen. Of zo. Toch, weet ik inmiddels, hoeft dat niet tot ongelukken te leiden. De oplossing is heel simpel zoals je vast al gezien hebt. Kijk niet zélf te diep in dat glas maar laat het je camera doen. Die kan zich dat permitteren. Of heb jij ooit een apezatte camera gezien? Dattie niet KNIP zei maar HIPS? Ikke niet. Dus liet ik mijn camera de vrijheid. Alsof ie daar al jaren op zat te wachten. Dook meteen tot op bijna de bodem, zodat ik vreesde naar een nieuw glas én een nieuwe camera te moeten omzien. Het liep goed af. Omdat het glas leeg was, schat ik. Alhoewel.. het aanrechtblad had wel vreemde vormen op die eerste foto. Ach, het was maar een spelletje. Dus toen mocht ie voor vol meedoen.

MO



















Geplaatst op 23 december 2016 08:24 en 14 keer bekeken

