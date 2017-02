Mis de mist







Gek is dat. Is het helder weer, okee, grijs, maar wel helder. Mis ik de mist... het verzachtende, stille mis ik. Toch mis ik ook iets als het mist. Okee, de lelijke dingen verzuipen in die afgezakte wolken. Maar de mooie dingen ook wel een beetje. Verziend wordt zomaar kortzichtig. En schreeuwen wordt volautomatisch gedempt. Dat hééft wel iets. Vraag mij niet wat, want na drie mistige dagen op rij ga ik gooien. Hierrrr met die verre horizon! Nou ja, die neiging heb ik dan, maar ik beheers me. Vreemd is het wel, want als het dan ineens helder zicht is mis ik de intimiteit. Zomaar alles in beeld, ook de zaken die ik niet wens te zien. Waar is die verzachtende mist nou? En ja hoor..

MO