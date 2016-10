Buienradar vond het goed









Buienradar vond het best dat we wilden lopen. Maar dan wel nú, want straks.. Nou vooruit dan maar. De paden op de lanen in, al kan je een landweggetje zo eigenlijk niet noemen. Tjeeee, wat een prachtige dreigwolken zagen we langszeilen. Een slechte bui, dát hadden de weergoden. Werden ze geprikkeld door ons prettige lopen soms? Er zeilden wat van die dreigers uit de koers. En dat was tot daaraantoe, maar eh.. nee toch.. Jawel, pal op ons af kwamen ze. Tja, als je driekwart in een rondje-lopen bent heb je weinig andere keus dat recht zo die gaat dóórlopen. En ja hoor, daar vielen de eerste druppels. Dat was een voorzichtig beginnetje, goed te doen eigenlijk. Waarna de hele inhoud van al dat donkergrijs neer kletterde. Tja, en nergens schuilplek uiteraard, of je moet onder een paardenbloem passen. Goed, druipend thuisgekomen. Handdoek! Droge kleren aan en de cv een tikje hoger.

MO (nog niet helemaal droog achter de oren)