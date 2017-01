Andere artikelen







Tsja.. ehmmmm.. ehhh... Kijk, een keurige huisvrouw ben ik niet. Daar schaam ik me ook niet voor, er zijn interessantere zaken dan .. ehm.. Nou ja, vrijwel alles, op huishoudgebied. Wat zou jij kiezen: een uurtje afstoffen of lekker buiten een eind lopen? Neee! Niét jokken! Weet je, de pest van huishouden is dat het onbegonnen werk is. Wat je ook schoonmaakt, morgen is het tóch weer vuil. En zeg nou zelf- zijn we geboren om af te wassen? Strijken, ook zoiets. Doe ik allang niet meer. Ik verkreukel, zal ik dat benadrukken met keurig gladgestreken kleren... ja zeg, me hoela! Maar ja, zo ineens kriebelt er vanalles. Dat er aan het vrieskastje wel érg lang niks gedaan is, en zo. Okeee, okee, beloof ik mijn geweten dan, mórgen. Goeie voornemens, jaja... Maar ja, na tig smoezen moet het écht een keer wezen. Al was het maar omdat je de laden niet meer open kunt schuiven vanwege de massa ijs. Tja, het wás even zwoegen. De oogst had aan de noordpool niet misstaan. Maar nu: spic en span! Tot de volgende ronde.

Geplaatst op 02 januari 2017 09:10 en 9 keer bekeken

