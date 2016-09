Ik zie ze vliegen









Dat heb ik al vaker gezegd: ik zie ze vliegen. Nou is dat in dit geval niet zo vreemd, tenslotte wás het een vlieg. Welke van de tig soorten, geen idee. Wel weet ik dat ie netjes opgevoed was. Keurig handjes wassen voor het eten! Dat bleek nog een heel gedoe. Daar zat ik, half op m’n hurken, camera in de aanslag. Vlieg had geen haast. Duidelijk een geval van goeie opvoeding: als je iets doet, doe het dan goed. En dat deed ie. Of zij, bij vliegen heb ik geen idee. Als er al iets te zien is op dat gebied is het een wel héél kleintje. En om nou een vergrootglas te pakken is ook zo onaardig. Kennelijk voelde het beest zich ongestoord. Poetste op z’n gemakkie door. Doe ik doordeweeks net zo makkelijk PÁTS, deze keer kon ik het niet. Zo ga je niet met je modellen om. Toch?

