De brug over







Tja, soms moet er iets vervelends gebeuren dan wel verholpen worden. Moet je even die brug over, jeweetwel, die van troubled water. Onderweg naar het UMCG kan je dan over die brug.

Zal je altijd zien... Is ie open.

En een brug die wil overbruggen is verdorie dicht, zodat je, logica, er óver kunt. Toch? Maar nee, er wilde even iemand onderdoor. Tsja, ook oponthoud is soms best lekker. Even niet denken maar kijken. Naar een bootje, maakt niet uit, stilzetten die kop. Zodoende! MO