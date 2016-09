Rondje kunst in Appingedam













De Onafhankelijken. Dat klinkt lekker, ik hou daar wel van. 't Betreft in dit geval kunst. Nee, Kunst. 't Is geen kunst om te gaan kijken, maar wat er te zien is.. Elke keer weer een feestje.

Met de trein naar Appingedam. Hapje eten bij Paviljoen Overdiep- verhip... da's veranderd! Menu moet even wennen. Dan de wandeling naar Mohlmann, ook al plezier op zich. Nadat we de weerberichten checkten dus, zó gek zijn we nou ook weer niet. En dan de prachtige oude boerderij die zo vol verrassends hangt. Elke keer weer een feestje.

Ach ja, wat zal ik zeggen.. kijk maar mee, beter: ga zelf!

MO