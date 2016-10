Chaperonne







Chaperonne, dat is toch wel een heel erg ouderwets begrip. Zelf had ik er nooit eentje en dus is het niet altijd goed met me gegaan, maar ja, al doende leert men. Zeggen ze. Blijkt het- hoe leerzaam is Moeder Natuur.. of zou ze er zelf eentje zijn soms?- vak nog wel degelijk te bestaan! Ik heb het zelf gezien. Met mijn eigen ogen. In mijn eigen tuin. Dat je niet denkt, dat mens van MO heeft een beetje veel fantasie. Nou héb ik dat ook wel maar daar gaat het nu niet over. Dit zag ik echt. En om dat te bewijzen maakte ik er wat plaatjes van. Geen topfoto’s, zoals gewoonlijk wensten de modellen niet netjes stil te zitten. En om het lastiger te maken zweefde de beschermer steeds een eindje boven de te beschermen onderste. Denk ik. Maar dat maakt scherpstellen niet eenvoudig. Ik heb dit gedrag eerder gezien. Héél apart! MO

*de link is naar Kleine Bijvlieg, of het die is weet ik niet, wel een Bijvliegensoort.