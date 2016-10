"Geen Boe of Bah zeggen"

Andere artikelen







Sjongejongejonge.. Werd ik met boe-geroep ontvangen gisteren, tijdens de wandeling! Me van geen kwaad bewust keek ik om me heen, niemand te zien. Alleen een kalfje, maar.. Laat dat nou net de aanklager zijn! Het kopje met gestrekte hals naar mij gewend, BOE! Nou já zeg! Ik lust niet eens vlees en melk mag dan goed voor elk zijn maar ik bedank. Báh. Okeee, slagroom gaat er wel in maar beslist niet dagelijks. Dan zou ik onderhand de deur niet meer door kunnen en dat lukt nog best. En yoghurt telt niet denk ik, weet zo’n stom kalf veel.. Maar het BOE klonk dringend, en duidelijk mijn kant op. Kijk, ik snáp dat wel, je wilt als jong beest lekker naast mammie huppelen, dollen met andere kleuters en es een slokje warme melk. Zij wel, wat maar weer es bewijst dat ik géén kalf ben. Maar mammie was in geen velden of weiden te bekennen, die werkte waarschijnlijk weer volop aan de melkfabricage. Was het een beroep op mijn diervriendelijkheid? Of ik maar even dat hek weg wou halen, zodat ie mammie kon zoeken? Ik zal het nooit weten. BOE!

