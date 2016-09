Beeldig









Gek is dat. Dat we er moesten zijn was zozo, vandaar de categorie. Maar de beelden onderweg zijn eh.. beeldig. Dus hoe plaats je dat nou, zo'n ziekenhuispraatje? O ja, dan heb ik het over het UMCG in - ja, waar staat die G nou dan voor.. Groningen natuurlijk! Ik moet zeggen- de route naar ome/tante dokter is leuk opge..eh..leukt. Mooi, daar gaat niets vanaf. De beelden voegen toe aan het sfeertje: nix aan de hand. Maar ja, je moet daar toch niet voor je mooie blauwe ogen naar toe, tenzij die geslagen zijn. De geest dwaalt ongewenste richtingen uit, houd zo'n geest maar es tegen, en dan kan zo'n beeldig beeld prettig afleiden. Mooi. Zonder meer: mooi.

MO