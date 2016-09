Even luchtig











Bij alle zwaarte van de toch wel een tikkie onrustige tijd even iets luchtigs. Ik ben daar hard aan toe, want dreiging, dat leeft niet lekker. Dus nu “Hoog Sammie, kijk omhoog Sammie!” Zoek ik dat heerlijke liedje van Ramses, vind ik Youp.. kan het toeval mooier? Ik doe dat al een tijdje: hoog MO’tje kijk omhoog. Er is zoveel te beleven. Blauwe lucht, grijze lucht, de tekeningen- nogal primitief, ik geef het toe- die elk vliegtuig toevoegt. Waarna de wind het geklungel weer schoonveegt zodat de wolken zich ongestoord kunnen uitleven. Okee, als je oversteekt is even links-rechts kijken wel handig. Want om die wolken van heel dichtbij te bekijken, ik ben er nog niet aan toe. Soort hoogtevrees. Stevig de voetjes op de vloer. Als ik werd verondersteld te gaan zweven had ik wel vleugels gehad. Toch?

MO