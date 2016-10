Pasfoto op z'n zondags









Pasfoto van een dier of ding, klaar ben je, met zo’n zondagsthema! Ik heb het echt gevraagd aan de buren hoor, of ik een pasfotootje mocht maken van de vogels in hun tuin. Van hun hond of kat, desnoods kanarie. Ze keken me aan of ik gek geworden was. Nou, eerlijk gezegd begon ik daar zelf ook wel aan te twijfelen. Om mijn goede naam te redden besloot ik dus maar dierlijke dingen te portretteren. Weten die veel van pasfoto’s. De familie Muis was doelwit. Ooit verzamelde ik dat soort frutsels. Wegdoen kan ik niet en da’s maar goed ook. Want wat kómen ze leuk van pas soms, op de zondagen! O ja, ik moest nog doorgeven wat zij er zelf van vonden. Komt ie: PIEP!

MO.

*pssst.. niet verder vertellen hoor, maar nummertje 8 is een beetje een vreemde..