"Mooi dood is niet lelijk"









Ja. oké, ik weet het, het gezegde luidt net iets anders. Deze kleine wijziging moet kunnen. Zo past ie er beter bij. Waarbij? Bij de foto's natuurlijk, dat kan een kind zien! Als de levende foto-onderwerpen even niet voorhanden zijn pak ik m'n kans bij de dode. Moet óók kunnen. Ik heb er geen één horen protesteren trouwens. Leuke hobby, dode zooi verzamelen en dan lekker klungelen met een lampje en een kameraadje, want dat is m'n cameraatje onderhand echt wel geworden. Heeft ook nadelen trouwens hoor, ik kan niet normaal lekker zorgeloos de paden meer op, laat staan de lanen in. Altijd weer de gekste dingen zien die smeken om een plaatje. Medaille voor gade die meestal geduld even wacht, zo niet moet ik er op een holletje achteraan. Rare kreet eigenlijk zie ik nu- als ik op een holletje ga staan zakt het gegarandeerd in, breek ik m'n enkels.

MO