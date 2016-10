Het regende boerenzwaluwen









Een week of twee geleden. De vaste wandeling, prettig weer. Dat is dat in elk geval géén regen, en géén veertig graden, maar ook geen min tien. Hagel en storm windkracht twaalf wordt ook niét gewaardeerd. Gewoon, lekker weer. En dan de paden op, de lanen in. Of beter, in dit geval, langs de weiden van noord-Groningen. Helemaal goed, dat weer, zonnetje, beetje wind, mooie wolken en groen gras. En toen die hagelbui. Zomaar uit het niets. Zwarte hagel, ‘t moet niet gekker worden met dat weer van tegenwoordig. Dán word je oud, als je dat soort kreten gaat slaken, bedacht ik terwijl ik het zei. Daarna drong het tot me door- de zwaluwen! Het is verzameltijd. Ze draaien nog een laatste rondje en dan: wegwezen! Aan ons de zaken op orde te houden voor als ze weer terugkeren, ergens richting april, mei. Even bedacht ik: ik wil méé! Maar ja, ik kan niet vliegen...

MO