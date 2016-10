Balende ballen









Er is in Nederland een ballenoverschot. Nee nee, als je nou gaat roepen dat dat een onbewezen stelling en grote flauwekul is.. Ik kan het bewijzen. Vraagje: hoeveel ballen denk je dat ik al in foto’s kan herdenken? Voor je gaat tellen- dit is niet het eerste blogje over thuisloze ballen- weet dan dat ik ze zie. De over het net geschopte in de sloot verzopen stumpers. Nou ja, verzopen, ze blijven drijven. Maar geen hónd die ze uit dat water haalt. Elke wandeling ééntje is overdreven, maar wel váák. En een eind lopen doen we elke dag. Ik bedoel maar. De verschoppelingen blijven nog lang drijven. Ik herdenk ze dus. Met een fotootje. Okee, da’s niet veel. Maar het is iéts.

MO