Laten verlopen? Dachtutniet..









Keuzekaartje dreigt te verlopen. Ja, en we zijn wel Hollanders natuurlijk, al komt de een uit west en de andere uit zuid. Zo’n bijna-vrij-kaartje laten verlopen? Dachtutniet! Maar ja, veryweggistan reizen? Dachtutookniet. Die tijd is geweest, wat mij betreft. Dus? Hopla, de trein in en in Zwolle er weer uit. Dat is qua afstand te overzien en bovendien.. Zwolle is mooi (ja toch Hans?), én daar is de Fundatie. Kiezen of delen? Welnee, het goede van beide pakken! Ziehier deel 1.

MO