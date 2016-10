De Fundatie









Je kunt er niet omheen, in Zwolle. Het dak van de Fundatie. De enorme bubbel piept door de bomen of bolt triomfantelijk boven de omringende daken. Hoe bedénk je zoiets! Van buiten is het al bijzonder, en als je er dan ín staat.. Daar word je blij van! Kan ook moeilijk anders, aan de Blijmarkt, toch? Dan is daar ook nog- ik zou bijna zeggen: als toetje, maar dat doet de diverse collecties onterecht bepaald geen eer aan- de kunst. Een overvloed bijna, ik wist soms niet waar ik kijken moest, zóveel is er te zien, links rechts, steeds weer trappen op, meer, meer, meer. Eén bezoek is dus duidelijk niet voldoende.

MO

*de laatste foto is ergens in de stad genomen, dus óveral kunst!



































en ook buiten is er veel te zien