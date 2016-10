"Ellek foordeel hep se nadeel"









Ellek foordeel hep se nadeel.. het is en blijft een waarheid als een koe. Al snap ik niet wat een koe met waarheid te maken heeft.. een koe IS waarheid. Maar dat is een muis ook, en een stoplicht. Om maar es wat te noemen. Voordeel van een studentenstad is levendigheid. Waarmee ik studenteloze steden niet als doods wil wegzetten hoor. Maar als je naar fietsen kijkt, en dat deed ik, dan heeft een studentenstad ontegenzeggelijk meer te bieden. En laat ik nou precies dát gedaan hebben: fietsen kijken. Het is boeiend. Je ziet geweldige standsverschillen. De keurige types, netjes in het rek en op slot. De vrolijke fransen, allerlei kleurtjes en een blommetje toe. Of de afgeleefde stumpers die uitstralen: tis dattut mót, maar anders.. En zij die allang zijn overleden maar ja, een fatsoenlijke begrafenis kon er niet af. Moet je ook es doen, fietsen kijken. Vooral na een tandartssessie- en daartoe was ik in de stad- is dat héérlijk ontspannend.

MO