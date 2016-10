Andere artikelen







"Roeien met de riemen die je hebt"









‘t Is een mooi gezegde: Je moet roeien met de riemen die je hebt. Zo waar als wat. Maarrrr... Dan moet je op die riemen dus wél zuinig zijn! De sloddervos die zijn/haar riemen zomaar laat dobberen, tjaaa... Kán natuurlijk ook een ongelukje geweest zijn en dan heb ik niks gezegd. Maar een riem verliezen, zomaar per ongeluk? ‘t Lijkt me stug. Dat je niet in de gaten hebt dat je ene hand sterker moet trekken dan de andere die ineens wel héél licht bezig is. Of in geval dat je mederoeier- eerlijk zullen we alles delen, allebei 1 riem dus- PLONS overboord geslagen is met riem en al. Of dattie het wel best vond verder, riem weg en luieren maar. Dat mérk je dan toch? Hoe dan ook- ik vond dus een riem. Maar ja, wat moet ik daar nou mee? Fotootje! Blogje!

