Nog even fladderen









Op de valreep van dit vlinderjaar nog even wat plaatjes. Er wordt nog druk gefladderd trouwens in m’n tuin. Soms zo snel dat ik de soort niet eens kan herkennen. Deze plaatjes scoorde ik de afgelopen weken en niet alleen in de tuin, was dat maar waar. Ook onderweg, en namen kon ik ook niet altijd leveren. Mooi waren ze evengoed. Alleen het parende stel witjes (2) is van vroeger in het jaar. ‘t Vlinderseizoen zal weldra voorbij zijn, en dan maar weer tot volgend jaar. Wonderlijke wezentjes zijn het toch!

MO