Hup met de beentjes - deel 2







Tja, als ik eenmaal ergens op let.. bar lastig het onderwerp dan uit m'n kop te krijgen. Die kop wil nog wel es hardnekkig zijn. Gelukkig ben ik zelf héél anders. Wil ik lekker rustig een stukkie lopen, gewoon, ene been voor het andere en zo, nee hoor. Komen er haastige types langs, hop hop hop.. tja. Ga ik op benen letten, nou, er zijn smakelijke bij, maar dáár gaat het me dan niet om. Moet er weer een serietje van 8 plaatjes geschoten worden. Dat is dan nog tot daar aan toe, maar ik krijg er gegarandeerd méér. Waardoor het onderwerp in mijn kop blijft zeuren. Goed, 't is weer es wat anders dan ze ziet ze vliegen, maar van ze ziet ze rennen word ik óók moe, en dan ren ik nog niet eens zelf.

Nou ja, je voelt em al komen: er moest weer zo nodig een vervolg komen op al die benen.

MO