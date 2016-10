Wildplassen









Je zal maar nodig moeten zeg.. Rondkijken. Niemand? Geen hond die je ziet dus ehm.. Ach, we kennen het allemaal wel. Toch? Of heb jij nooit gewildplast- wildgeplast? Geloof ik niks van. O zo. Deze koe had er geen moeite mee. Ongegeneerd de sluizen open en klaar was ze. Of ze gelijk had.... Maar ja, zij had geen broek aan en zo. En het had geregend, ook nog. Allemaal plassen!

MO