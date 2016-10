Kleur









Kleur, dát heb ik nodig. Okee, vitamientjes en een boterham met kaas ook, chocola op z‘n tijd, maar toch vooral: kleur. En dus staan er vaak kleurige dingen op m’n foto’s. Daar heb ik er weer een paar van verzameld, altijd leuk door je foto’s spitten op zoek naar.. vul maar in. Was dat nou daar.. neeeee, dat was toch dáár.. of toch niet? Je kent het vast wel, met die digitale plaatjes. Maakte ik vroegah hooguit twaalf foto’s per maand, jaja kijkbuiskindertjes, toen moest je de foto’s nog laten ontwikkelen, eng hoor, in een donkere kamer, boe! En dat kostte centjes en die had oma niet, dus zuinig zijn met dat knip knip knip! De hand aan de knip houden, jawel. Verhip- zou dat gezegde dáárvandaan komen? Van de fotografie? Waar was ik? O ja, de vloedgolf digitale plaatjes, zoek daarin maar es dat wat je zoekt, nou ja, zoiets. Ik zit toch gauw richting -effe tellen voor deze maand- 100 plaatjes en het is nog maar de 21-ste.. Dus was ik even zoet met kleur zoeken. Als iemand nog begrijpt wat ik bedoel. En zo.

MO