Koffie op zondag









Elke zondag begint met: koffie koffie lekker bakkie koffie.. Al zet Rita Corita die niet. Gewone koffie. Koffie mét. De rest van de dag houd ik het bij thee, en water gaat er ook altijd prima in. De avonden worden opgeleukt met, al naar gelang het seizoen, vinho verde of nu het koeler wordt: chileens rood. Het koffiedik kijken heb ik nooit kunnen leren dus ik gooi het maar weg. Nee nee, niet in de vuilcontainer, wel strooi ik het uit in de tuin. Schijnt vanalles te leveren daar, plus dat slakken er niet zo dol op zijn. Het spul wordt bewaard in een serie oude bussen waar ik stad en land voor heb moeten afschuimen, maar de aanhouder wint. O zo. Vandaag dus ook hier koffie! Willu een bakkie?

