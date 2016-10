Iets heel kleins kan gróót worden

zaadje



Hoe iets heel kleins groot kan worden? Makkie, als je een berk bent. Je laat wat zaadjes- wát zaadjes?? Wólken!) vallen en hopla, er komen er altijd wel goed terecht. Hoef je als berk niks voor op te voeden.

Ik weet dat omdat een buurberk strooit of ie sinterklaas is. Pas nog zo’n jongeling in een potje gezet, kijken of ik een berkenbonzai kan kweken. Het is me eerder met een den en een wilgje aardig gelukt. Plantjepesten noem ik het. Je dwingt ze uiteindelijk in een idioot klein potje en in rare kronkels te leven. Soms hebben ze daar geen trek in, en gaan dood.

Helaas, ik heb wat moeite met getallen boven de dertig nullen, anders zou ik precies kunnen uitleggen hoeveel zaadjes er jaarlijks van mama Berk mijn tuin in dwarrelen. Dus aan materiaal geen gebrek.

Ditmaal leek het me leuk het verschil in grootte te laten zien. Tenslotte is het een soort wondertje. Uit zó iets fragiels, en dan later een boom worden met takken die je vooral niet op je petje moet krijgen.

Wondertjes!



