Telefoon











Tjeeeee! Er wordt wat áf gelul..ehm.. praat. Heerlijk toch, communicatie! Maar is dat het wel? Iedereen in zijn uppie, alle ogen gericht op.. Hoe groot zal het blikveld zijn? Dikke decimeter in de lengte, centimetertje of vijf in de breedte? Vriendinnen zitten naast elkaar, stoten elkaar soms even aan en hopla. Schuift er een 'n telefoontje onder de ander d’r neus. Geen wóórd. Ja okee, ik weet het. Oud wijf dat moeite heeft met de.. eh.. toekomst? Het heden? Ik mis de gesprekken. Dat je aan elkaars smóel kunt zien of wat ze zegt ook echt meent. De klank van de stem. De nabijheid. En nee, ik heb dus niét zo’n foontje. Errug hè?

MO