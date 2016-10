Debatteren









Er wordt wat áfgeleuterd in kikkerland. Niet dat alleen wij mensjes daar schuldig aan zijn hoor, al denken we graag van wel, wij zijn immers de intelligentste soort? Nou kén ik een paar exemplaren waarbij die aanname behoorlijk aanvechtbaar is, maar da's iets anders. Nee, dit gaat over de stomme koeien. Zo wordt dat toch neerbuigend gezegd? Ach jij, stomme koe.. Het moet onze melkmeisjes toch zeer doen, dat denigrerende geleuter. Terwijl we gretig aan de slagroom zitten, elke ochtend koffie met melk slurpen en als toetje lekker een bakje kwark. Stank voor dank, en het is nog niet waar ook. Koeien zíjn helemaal niet dom. Ik kan ze soms verstaan, en dat zijn nog hele gesprekken hoor, tussen het herkauwen door. Ze liggen niet te luieren, ze debatteren terwijl ze melk maken! Kijk zelf maar, 't is echt waar.

MO