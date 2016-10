Prikkeltje







Je kan es ongerust zijn over een egeltje. Nou ja, “je” weet ik niet, ik weet ik wel. Totaal zinloos want ik kan niet helpen. De prikkebeentjes die ik zag scharrelen, een hele tijd alweer geleden, eerste een grote dikke. Die zou de winter wel door komen. Maar dat kleintje... Ik was er niet gerust op. Dus- alsof dát helpen kan- keek ik bijna elke avond bij het sluiten van de gordijnen even de tuin in.. niks. Week na week na week, niks. Nou geef ik niet zómaar op, dus.. En zowaar, gisteravond was het raak. Het kleintje had er stevig de pas in. Voeg daarbij de schemering dus eigenlijk is het nog een wondertje dat er één plaatje min of meer lukte. Blij dat ik weet dat die kleine nog leeft. Maar of ie de winter door zal komen?

MO