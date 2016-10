Ik begrijp, dat jij een bericht in mijn gastenboek had gezet. Helaas ben ik nog niet in staat geweest daar te kijken, ik ben er weer eens afgedonderd voor een maand deze keer. Of ik daarna nog weer kom op vijftigplusser, ik moet daar nog eens goed over nadenken. Maar als je contact wil, je weet mijn email adres en anders mijn telefonnummer. Groet Jan aka Grutte Pier