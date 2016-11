Herfstdepressie?







Ikke niet. Maar wel zie ik met enig afgrijzen de winter naderen, en die zit toch onlosmakelijk aan de herfst vast. Wie weet, met de klimaatverschuiving.. Toch ken ik de melancholie bij het grote sterven in de tuin. Aan de andere kant begon mijn leven juist tijdens dat sterven. Einde en begin, onlosmakelijk met elkaar verbonden, al is begin en einde logischer. En dan zit ik meteen weer met het vraagstuk- wat was er eerder, einde of begin? Wat is begin zonder het einde? Kan je nagaan hoe zwaar ik het soms heb. En dan toch nog die herfst halen, tsss... nou ja, als de bladeren vallen krijgen wel meer mensen vreemde gedachten, schijnt het. Dus zette ik ze veiligheidshalve maar om in plaatjes.

MO