Schaduw









Van in de spotlights staan hou ik niet. Schuif mij maar naar de achtergrond. Schaduw desnoods. Waarom eigenlijk? Jaaa, tuurlijk, omdat ik zo’n bescheiden tiepje ben. Hoor ik daar iemand lachen? Toch hè, achtergrond is veiliger. Denk ik. Rustiger. Kijk naar zo’n Trump- of nee sorry, dat wil ik je niet áándoen. Nou vooruit, héél even dan.. Dat moet je toch niet willen? Ben ik even blij dat we hier een - hoop ik toch wel - fatsoenlijker kiesstelsel hebben.

MO