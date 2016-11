Puzzelen in 't groot









Puzzelen? Ikke? Legpuzzels dus? Tssss.. Op zolder ligt er eentje met over de 2000 stukjes. Tafel is niet groot genoeg. Of ie nog ooit.. mwah.. Terwijl we toch meestal bord-op-schoot eten, want tja, voetbal en zo. En ja, dan online! Te kust en te keur, in alle mogelijke maten. Nou ben ik niet zo héél erg overdreven geduldig dus begon ik met de kleintjes. Lange halen, gauw klaar. Niks uitdaging, dus een stapje hogerop. Al doende leer je je voorkeur wel kennen. Felle kleuren, mooie vormen. Ik blader door de voorraad en hopla: díé is leuk! Omdat mijn quotum geduld dus eindig is, liefst niet ál te grote. Gisteren wel, ik verbrak mijn record en pakte formaat groot. Maar ja, toen moest er gegeten worden. Wég met dat ding, ik weet wanneer ik mezelf overschat. Na het eten de kriebels. Toch es zo'n grotere.. eentje maar...? Nou, vooruit. Zie hier het resultaat.

