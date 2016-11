Beeldjes op zondag



torso -speksteen







Tja, beelden.. waar staan er hier in de buurt.. o, wacht es even! Maakte ik ooit zelf niet..? Wáár is dat spul! Sjonge, en het zijn er nog genoeg ook. Lang niet gedaan trouwens, nu ik ze weer in handen had steeg de animo. En er liggen ook nog een paar brokken speksteen.. wie weet! Het is gestopt toen ik dupuytren bleek te hebben. Zwaar werk was niet bepaald bevorderlijk. De lol was er meteen áf. Tot nu toe is dat gedoe redelijk rustig gebleven, maar het kan veranderen. Waar de zondagen al niet goed voor zijn. Meteen de planken waar mijn voortbrengsels rusten afgestoft. Zo, nu zié ik ze tenminste weer.

spiraal -speksteen





golf -speksteen





ruimteschip -speksteen





naakt -speksteen





uil- zelfhardende klei





knoflook- zelfhardende klei





pompoen, zelfhardende klei