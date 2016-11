Gemankeerde vlieg









Tja, daar kán je natuurlijk de dierenambulance voor bellen. Of die daar blij mee zullen zijn.. Maar ja, een vlieg is óók een dier. Toch worden er vliegenmeppers verkocht en niemand krijgt daarvoor de politie aan de deur. Péts- en dat was dan dat. Ik doe zoiets natuurlijk niet. Nee, logisch, overal horren en een hordeur. Moet ik de vlieg nog tegenkomen die díe hindernis weet te nemen, dan gaat het: PATS! Maar ja, kom ik in een rondje tuin op de laatste herfstanemonen een zieligerd tegen. Misschien op leeftijd, dat werd me niet verteld. Eigenlijk zei het beestje helemaal niets, niet eens "bzzzz".

Moeizaam probeerde ie zich staande te houden op een sprietje. En dan krijg ik prompt medelijden. Ga ik een tot mislukken gedoemde poging doen zo'n kneus te helpen. Dat wéét ik. Grote bek klein hartje hè?

Uiteraard liep het toch uit op PATS. Maar ditmaal om langer lijden te voorkomen. Tiswat. MO