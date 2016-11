Troep op de stoep









Tja. Het wordt saai, maar ik weet er echt geen andere kreet voor. “Pleurt u het dáár maar neer” Ontstellend zoveel zooi er op zo’n simpele wandeling van -pak em beet- drie kwartier langs de weg ligt. Vraag ik me af: Is de conditie van de weggooier nou echt zó slecht dattie dat ene papiertje wel van z’n lekkernij kan scheuren maar meesjouwen.. oei, néé? Dan staat het er toekomstgewijs niet best voor. Ben ik even blij dat ik dát niet zal meemaken! Hmmm.. alhoewel.. Amerika.. Nou ja, ik kan er wel gebruik van maken. Fotootjes, blogje. De rotzooi oprapen en meenemen is een optie, maar eh.. Lach niet, ik héb dat gedaan. Grondig schoner is de wereld er beslist niet van geworden vrees ik. Always look at the bright side- dus nu maak ik er maar een blogje van. Scheelt rugpijn.

MO