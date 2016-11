Sint Maarten









Zie de maan schij.. HO! Ben je nou helemaal een beetje behoeplakeert MO.. tis pas november! Dus eh.. sint maarten en zo. Lampionnetje, lampionnetje schijn maar door de donk’re nacht.. De eerste keer schoot ik in vliegende paniek. Voormalig westerling, sint Maarten? NOOIT van gehoord. Maar ja die zingende kindertjes, compleet met lampionnetjes.. Die kan je zoiets toch niet uitleggen? “Ja sorry hoor, maar weetikveel, geen koekje zelfs in huis, dus ehm.. doei- tot volgend jaar maar weer” Neeeee! Dat kán niet. Nou ja, ik kan dat niet, watje van nature, jawel. Dus graaide ik uit de kasten alles wat voor kotertjes enigszins eetbaar was. Zwetend de volgende bel afgewacht en tenslotte- de magere voorraad was op- alle lampen uit. Onderduiken tot ik naar bed mocht. Inmiddels ben ik- een grote meid- op alles voorbereid. Bisschop na bisschop en ik héb niks met dat spul. Dankzij die heiligheden ligt er een lading snoep klaar. En dus denk ik vals: wedden dat die Maarten tandarts was?

MO