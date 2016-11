De twee K-vogels

Andere artikelen







Nééé, da's niet wat je denkt. Denk ik.

Ditmaal kreeg ik aparte visite in de tuin. Niet-alledaagse gasten. Ik begreep wel waardoor: de meidoornbessen waren rijp. Ooit zaaide zich geheel vrijwillig en ongevraagd een meidoorn in m'n tuin. Helemaal achterin, dus och, lamaar, dacht ik.

Niet dat ik er nu spijt van heb maar de groei zat er behoorlijk in. Stukken beter dan de familieleden langs de wegen, dat zijn kromgewaaide kleintjes vergeleken met de reus hier. En hoe groter de boom hoe meer bessen er aan zitten, logisch.

Dat feestmaal laten de vogels zich goed smaken. Wie het seintje geeft weet ik niet, ik schat koning Winter, dus na een flauw nachtvorstje- bepaald niet koninklijk, meer de fletse poging van een beginneling, en dan nog een klunsje ook, was het raak. Een zwerm vogels, merels vooral, vrat zich vol aan de rode bessen. En ja hoor, een koperwiek in de tuin! Waarna we op de wandeling kramsvogels zagen- helaas aan de overkant van het water- en ook zij slempten zich vol aan de bessen van de oude meidoorns langs de weg. Nadien geen van beide soorten nog gezien. Tja, de bessen zijn óp..

