Zaterdag bad-dag









Het bakje dat ik lang geleden op een of andere rommelmarkt kocht is gepromoveerd tot bad. Door de regen die het vol liet lopen en daarna door de vogels. Soms hoef je geen poot uit te steken om iets leuks te krijgen. Nou ja, ik sleurde dat loodzware bakje wel mee naar huis toen. Omdat ik het mooi vond, meer niet. En dan kom je met die aanwinst thuis en tja.. eh.. hoe nu verder? De regen bracht uitkomst. Dat bakje had ik op de vogelvoertafel gezet en hopla, de merelvrouw toverde het om tot badkuip. Prima! De andere vogels waren het al snel met haar eens. Dus sleur ik elke ochtend de gieter mee naar dat badje, want schoon water voorkomt enge besmettingen. Zelf zijn de badgasten weinig kritisch, ze poepen in bad om daarna lekker een paar grote slokken te nemen. Dorst is dorst.

Je begrijpt het al, ik ren me rot met gieters water voor de broodnodige hygiëne. Dankjewel kan er niet af en dat hoeft ook niet. Mijn loon is plaatjes. Plaatjes en voldoening.

