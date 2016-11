Novembersfeer op zondag









Novembersfeer? Dat is voor mij ten eerste het ontduiken van verjaarsgedoe. Waarom, dat zou je een psychiater moeten vragen, maar oei wat heb ik er een bloedhekel aan. Tja, en aangezien november mijn geboortemaand werd is het ontlopen van feestelijkheden prioriteit 1. Die hobbel eenmaal genomen is november daarnaast de maand van bladval. Eén nachtvorstje en hopla- alle bomen schudden hun overbodige vrachtje af. Schoppend door het ritselende blad een eind lopen is wél leuk. En de kleuren, de vormen en de geuren. Camera draait overuren. Dus tja, wat moet ik kiezen voor dit zondagse fotothema? Hoe fotografeer je feestjesweerzin? Niet, da’s beter.

1. De tuinstoel die alleen nog vallend blad hoeft te dragen. 2. Het kalenderblad op “mijn” dag. 3. De schone was die nu in het trapgat mag drogen. 4. Het afgedankte blad zelf kan een hele serie aan maar ik wil wel wat variatie. 5. De schaal met sintmaartensnoep (11 november is de dag..) waarvoor precies 1 liefhebber kwam.. de winkelstraten vinden meer aftrek. Zakenlui in de dop! 6: late zon en bladtapijt. 7: De mistige weide met de eenzame stier die naadloos bij het grijs past. 8: De zonnige warme hap die kille nevel moet compenseren.

MO