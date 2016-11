Bidden voor het eten









Oei, dit is even terugblikken naar echtgenoot 1. Dat kán, ongestraft, want hij is al jaren hemelen. Logisch ook, uit zwaar gelovige familie. Misschien dat dat juist de aantrekkingskracht leverde- naar mij, ongelovige hond. Ik bepaalde zelf wat er mocht. En dat was méér. Als ik daar gezellig mee-at werd er gebeden. Verder mocht er haast niks maar er moest veel. Ik heb de foto nog waar schoonmama me feliciteerde met ons huwelijk. Het spreekwoordelijke zuur was van haar gezicht te lepelen. Mijn dank voor het cadeautje -een bijbel- was ook niet van hoog waarheidsgehalte. Dat doen geheugens, je overvallen op de meest ongelegen momenten. En dat alles door een biddend valkje.. tiswat.

MO