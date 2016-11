Helder







Helder en iets bijzonders met de maan, had ik gehoord. En zo stond ik dus rond half tien gisteravond in de kou een fotootje van die maan te maken. Nou ja, dat te proberen. Uit de losse pols valt dat nogal tegen. Steuntje zoeken dus? Okeee, maar de enige is een boom. Mijn boom. Een boom met zoals te doen gebruikelijk is voor bomen met.. héél goed. Takken. En die takken, ach, je begrijpt het al. Precies voor de maan. Ándere tak als steuntje dan maar? Bibber de bibber. Niet dus. Want het was koud en die tak was dan wel van hout maar te dun om mijn opgeheven arm plus camera houvast te bieden. Zo'n maan is echt niet iets dat je even dichterbij kunt halen zonder bewegen. Na tig mislukte foto's en een rijtje minder nette woorden hield ik het voor gezien. Kssst.. riep ik een tikje pissig tegen Monus. Trok ie zich niks van aan. Groot gelijk hoor, daar niet van, maar mijn humeur werd er niet beter op. Moest ik dus weer repareren met een glas rood, tiswat..

MO



Actuele maanstand Datum en tijd: 13 november 2016 - 21:27 Maan afstand tot aarde: 363.463 km Leeftijd maan: 13,9 dagen Maan fase: Grootte van maan neemt toe Percentage zichtbaar: 99%