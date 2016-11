Zondag op/aan de fles



zomerdrankje







Nou jaaaa zeg, worden we met zachte hand gedwongen aan de fles te gaan.. daar gáát m'n goeie naam! Dus heb ik geprobeerd zo min mogelijk drankflessen te gebruiken. Deels omdat die al in de glasbak lagen- o nee, natuurlijk omdat ik alleen koffie thee en water drink! Niks d'r van, ik zou mijn glas wijn 's avonds niet willen missen. Maar ja, ik heb geen dure smaak dus de flessen zijn sober. Even in huis rondkijkend bleek het pand ból te staan van de flessen, groot en klein. Makkie dus, deze zondag, ik hoefde ze alleen nog even tot plaatje te transformeren- knip knip knip en klaar was Kee.. ehm..

MO.















winterdrankje





weckfles





stopflesje





schelpflesje