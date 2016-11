Grijs









Grijs, dát was het gisteren. Grijs en nattig. Geen hoosbuien, o nee. Druppelweer. Druilerig is het woord. Tuurlijk, ook dán kan je een end gaan lopen maar ehm.. mwah. Nou vooruit, gauw een klein rondje dan. En daarna op de fiets snelsnel boodschappen doen. Want ook bij grijs druppelweer moet er gegeten worden. Tenzij je het allemaal spuugzat bent maar zover ben ik nog niet, nog lange niet, nog lange niet. Maar we gaan wel lekker naar huis, zeker als het zo druilt. Cv mag een tandje bij zetten, lampje aan. Dát weer. Soms, gelukkig niet al te vaak, ben ik zelf in zo'n bui. Dan schijnt de zon maar ik ben grijs. Qua humeur. Tja, en dan maak ik dus zulke plaatjes.

MO

*en ja hoor, ook vandaag..