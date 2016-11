De donkere dagen vóór..









‘Zonnetje’ zeggen ze dan. Nou, je zal zo’n zonnetje op je bordje krijgen! Is de gebraden kip geplet én verkoold. Jijzelf trouwens ook. Toch lijkt ie soms timide. Zoals pas nog. Schuchter en vrij machteloos tussen de wolken door. Zonnig, zei de weerman, maar dat kwam niet helemáál uit de verf. Okee, jij je zin: helemaal niét. Maar ja, schijn bedriegt toch, soms? En het is najaar. Dan mág Zon zich bescheidener opstellen. Niet al te lang graag, dat dan weer wel. Want oei wat mis ik ‘m, die donkere dagen..

MO