Leuk vullis









Jawel, jazeker, dat kán. Okee, die donkergrijze bakken-op-wieltjes zoals ik er eentje heb, mwah. Dan is de groene-voor-organisch-afval fleuriger. Daarom mogen daar ook de uitgebloeide blommetjes en zo in. Niet in de grijze, foei! Daarin past restafval, dus de zooi die niet vercomposteerd wens te worden. Heggensnoeisel in de groene, lege yoghurtpakken in de grijze. Leerzaam! Omdat, neem ik aan, die bakken-an-sich niet de fleurigste zijn qua uiterlijk worden ze vaak opgeleukt. Met stickers in vullisbakkenformaat. Moet je es op letten. Ik deed dat. Weet je van afstand welke smaak op kunst-dan-wel-kneuterigheidsgebied de bezitter heeft. Wat niet wegneemt dat ik het lollig vind, die sierstickers. Vandaar.

MO