Ongeluk









Een ongeluk. De melkrijder die we op de wandeling vaak zien, schat ik. Zit dagen achter het stuur, van boerderij naar boerderij. De versgemolken melk ophalen. Een lange wagen met zo’n tank erop. Altijd even hand omhoog. We zien ze dagelijks rijden tijdens de wandeling. En ja, okee, je moet in het verkeer non-stop attent blijven. Zeg es eerlijk? Ik heb op mijn vrij ongevaarlijke fiets ook wel es stommiteiten begaan, wie niet. In mijn geval was een vloekende chauffeur en gierende remmen het enige gevolg. De melkrijder heeft minder geluk gehad. De naderende trein klapte op zijn wagen, er vielen gewonden. Die zijn te beklagen, natuurlijk, maar dat heelt wel weer. Ik stel me zo voor dat die chauffeur voor het leven getekend is. Zo’n beeld, krijg je dat ooit weer uit je ziel? Wetend dat jij.. Brrr...

MO

*Toeval? Had ik net wat foto’s van de trein gemaakt. Netjes op de rails, zoals het hoort.