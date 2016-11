Lamaar waaien









Och, la-maar waaien.. Lekker nonchalant klinkt dat. Broertje van: Sal me so een sorrug sijn. Jaja. Totdat het écht gaat waaien. Wat ben ik elke keer bij storm blij dat ik destijds na de scheiding moest verhuizen. Niet dat het huis me verveelde, integendeel, dat zat aan mijn hart gebakken. Maarrr... geen geld en wel een wrak oud huis, tja.. Hoor ik je mopperen: ga dan ook in een keurige nieuwe woning.. jaaaa, maar die wáren er toen dus niet. Later wel. Nieuwbouw, in de gescheidenwijvenwijk. Tja, en nu ben ik daar dolgelukkig mee. Wat een zorg minder, huren. Gewoon elke maand die flappen laten wapperen en klaar. Dat is dan ook het énige dat er wappert. Nou ja, mijn handen soms, als ik een aanval van huishoudelijkheid krijg. Gebeurt niet overdreven vaak, daarin kan ik prima maat houden. Eergisteren hield ik toch soms mijn hart vast. Want de grote bomen hierachter zwiepten net iets te hard voor de leuk. En ook een huurdak kan stuk. Nee stil maar, het liep goed af. Maar oei wat een woei..

MO