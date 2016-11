Heli op zoek









Gisteren zoemde- okee, het heet anders maar zo klonk het- steeds een kleine heli heen en weer. Ik werd er onrustig van, ze zochten, iemand? En waarom? Na de botsing van trein en melkwagen en daarna stevige storm is het me wel even voldoende. Maar er kan altijd nog meer bij. Gek is dat, waarom word ik daar nou onrustig van? Okee, de wereld lijkt per dag grimmiger te worden. Dat gevoel van onheil zeurt al een tijdje en hoe hard ik ook probeer het af te schudden, niks daarvan, een zak vol klitten is makkelijker kwijt te raken. Des te intenser kijk ik naar mooi en lief. Het amandelboompje dat voorzichtig een paar witte bloesems opent. Niks bijzonders, doet ie elk jaar rond deze tijd, maar toch.. De rooie jeweetwelkater die zijn dagelijkse portie aaitjes komt halen, in ruil van kopjes met en passant een handje losse haren. Oranje. Daar geniet ik van, van de wandeling ook, en van dit bloggen hier ook. Nog steeds.

Maar toch.. Ksssst! Sodemieter op, onrust! Vort!

